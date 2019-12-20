Экс-главу "Забайкаллесхоза" осудили за кражу 1,2 миллиона рублей

Центральный районный суд Читы вынес приговор бывшим сотрудникам "Забайкаллесхоза" - экс-руководителю, его заму и экономисту. Вердикт также выслушал местный предприниматель. Подсудимых обвиняли в мошенничестве, сообщает прокуратура Забайкальского края.

С августа 2017-го по январь 2019 года все четверо похитили 1,2 миллиона бюджетных рублей. Их выделили на возмещение затрат по ликвидации пожаров. Мошенники заключили четыре фиктивных договора между учреждением и предпринимателем на перевозку тяжелой техники к местам тушения пожаров. Но на самом деле услуги оказаны не были.

Свою вину признали все, кроме экс-директора - тот просил его оправдать. Однако суд согласился с обвинением. Бывший руководитель получил пять лет исправительной колонии со штрафом в 300 тысяч рублей. Остальным назначено от двух до трех лет лишения свободы условно. Кроме того, все четверо будут обязаны вернуть в бюджет похищенные деньги.