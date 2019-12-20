Открылся международный фестиваль «Хэйлунцзянская зима»

В Большом театре Харбина16-17 декабря с успехом прошла опера "Сяо Хун". Эта постановка дала старт Девятому международному фестивалю культуры и искусства "Хэйлунцзянская зима".

Взяв в качестве отправной точки эмоциональный опыт писательницы Сяо Хун, которая прожила только 31 год, одноименная опера описывает жизненный путь героини, выросшей из юного любителя литературы в крупного прогрессивного писателя. Ее личные поиск и борьба пробуждение сознания, ее мысли, заботы и исследование судьбы нации вдохновили людей на глубокие размышления.

В рамках Международного фестиваля культуры и искусства "Хэйлунцзянская зима" пройдут различные представления известных китайских и иностранных профессиональных, а также любительских художественных коллективов. Будут представлены программы профессиональных культурно-художественных организаций, масштабные проекты частных предприятий по исполнительскому искусству, классические произведения западного искусства первоклассных международных трупп, прекрасные презентации фольклорных ансамблей, великолепные выступления ведущих китайских и зарубежных исполнителей, а также шоу талантов простых людей из общин и деревень.