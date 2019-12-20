В Прикамье объявлены лауреаты региональной премии в сфере культуры и искусства. Среди победителей - творческий коллектив Пермского театра оперы и балета. Наградой отмечен их проект "Легенды пермского театра".

Один из вечеров "Легенд..." был посвящен Клавдии Кудряшёвой, народной артистке Белорусской ССР, которая поменяла Минск на Пермь и стала здесь настоящей звездой. Фото: Театр оперы и балета

Накануне награждения "Российская газета" побеседовала с куратором проекта, солистом Пермской оперы Олегом Ивановым.

Олег Евгеньевич, поздравляем вас с наградой и общественным признанием. Ваш проект - это цикл театральных вечеров, он продолжается уже третий год. А как и почему возник?

Олег Иванов: Идея принадлежит директору театра Андрею Борисову. Он считает, что блестящая история нашего театра - это прежде всего заслуга выдающихся артистов, танцовщиков, режиссеров, дирижеров, директоров, то есть команды, без которой чуда бы не случилось. Мы хотели перебросить своеобразный мостик от звезд оперной сцены прошлых лет к сегодняшним исполнителям. Ведь театр, как птица феникс, время от времени умирает и возрождается. И преемственность здесь крайне важна.

Некоторые спектакли 50, 60, 70-х годов прошлого века шли на сцене в начале 2000-х. До сих регулярно идет "Царская невеста", поставленная в 1957 году. Словом, этот проект - возможность для сегодняшних зрителей сказать спасибо звездам театральной сцены прошлых лет.

В проекте я не один, работаем командой. Помимо Андрея Борисова, который помогает искать материалы, это Людмила Деменева - ведущая театральных концертов на протяжении 30 лет. Она о каждом артисте знает очень много и подсказывает, как лучше выстроить программу, какие архивные материалы использовать в работе. Оператор видеостудии Антон Токман - настоящий знаток сохранившихся в архивах записей, он профессионально и оперативно работает с видеорядом. К работе над проектом подключаются и опытные музыковеды. Например, известный московский критик Сергей Коробков (он, кстати, родом из Перми), выпускница Пермского музыкального училища, известный музыкальный критик Лариса Барыкина, музыкальный журналист Людмила Корж.

Как вы решаете, кто из выдающихся артистов прошлого станет героем следующего театрального вечера?

Олег Иванов: У нас есть художественный совет, где мы и обсуждаем эти вопросы. Порой бывает непросто. Когда мы только начинали, ни у кого не вызывала сомнения кандидатура Лилии Соляник - она исполнила немало ролей в постановках, действительно ставших событием для Перми: "Травиата" Верди, "Лючия Ди Ламермур" Доницетти, "Нежность" Губаренко и ряде других. В 1970-е годы, когда артистка блистала на сцене, даже в сорокоградусные морозы в театре был аншлаг на все спектакли с ее участием.

Если с самого начала задана высокая планка, каждая следующая кандидатура обсуждается очень пристрастно. Мне хотелось бы, чтобы проект формировался, простите за пафос, по принципу "никто не забыт, ничто не забыто". Иногда казалось, что забыто все - не осталось ни материалов, ни записей, ни воспоминаний. Но на помощь приходили зрители. Пермяки бережно хранят многие ценные экспонаты, связанные с историей театра. Нам предоставляли уникальные записи из частных коллекций, которых не было ни в театральных архивах, ни в запасниках телерадиостудий. Приносили фотографии, делились воспоминаниями.

Все те, о ком вы рассказываете на своих вечерах, действительно настоящие легенды, причем в масштабе страны. А как они попали в Пермь, в театр, далекий от столиц?

Олег Иванов: Здесь работали директора, которые были, выражаясь современным языком, менеджерами высочайшего класса. Говорю о Савелии Ходесе, Анатолии Пичкалеве, Михаиле Арнопольском, которому был посвящен один из первых вечеров цикла. Они выискивали таланты на всевозможных конкурсах по всей стране и приглашали их в Пермь, добивались для них квартир, достойной зарплаты, интересных ролей в репертуаре. Словом, старались успеть, пока другие театры не разглядели в молодых исполнителях будущих звезд.

Так было, например, со знаменитой певицей с уникальным голосом Эльвирой Шубиной - такие рождаются раз в 100 лет. После Уральской консерватории она должна была ехать на стажировку в "Ла Скала". Но из-за Карибского кризиса вместо Милана оказалась в Перми. Шубина пела Татьяну в "Евгении Онегине", написанную для сопрано, могла исполнить Амнерис в "Аиде", Амелию в "Бале-маскараде" и Кармен в одноименной опере, Ярославну в "Князе Игоре", Марфу в "Хованщине". И делала это с ювелирной точностью.

Пермь привлекала не только молодежь. Клавдия Кудряшёва, народная артистка Белорусской ССР, исполняла все ведущие партии в Минске, однако приехала в Пермь, где ее карьера получила новый блестящий виток. Назвать хотя бы партии Турандот, Иоанны из "Орлеанской девы".

Благодаря этим звездам Пермь и стала культурной столицей?

Олег Иванов: Именно. О спектаклях с участием таких артистов писала столичная пресса. Они становились событием не только нашего региона, но и всей страны. Оперу Чайковского "Орлеанская дева" для всего СССР открыла именно Пермь. До нас ее не исполняли ни в одном театре. И когда после пермской премьеры оперу представили в Москве, солисты пошли к руководству и настояли на том, чтобы она была поставлена и в Большом театре.

Другая эпоха началась с приходом главного режиссера Эмиля Пасынкова. Практически каждый его спектакль был открытием. Например, "Война и мир", который шел в двух вечерах, или опера Прокофьева "Огненный ангел". Музыкальные критики отмечали звучание театрального хора. Это заслуга другой нашей легенды - хормейстера Владимира Васильева. Пермь никогда не была провинциальной. В театре всегда работали люди, которые выводили его на первые позиции.

Вы имеете в виду не только артистов?

Олег Иванов: Да. Кстати, когда в Большой театр впервые привезли нашу "Орлеанскую деву", там спросили, в каком театре мы позаимствовали декорации. И очень удивились, узнав, что они наши. Просто не верили, что в Перми могут так сделать. Недавно я беседовал с одной нашей зрительницей. Она начала ходить в Пермский театр оперы и балета с 13 лет, в 1943 году. Так вот, она рассказала, что как только открывались кулисы, публика сразу начинала аплодировать, потому что видела декорации. Они были потрясающими.

В те годы было принято, чтобы первым перед зрителями появлялся художник сцены, он и получал свои заслуженные аплодисменты. Если говорить о военных годах, нельзя не вспомнить главного хормейстера театра Леонида Виссонова, он занимал эту должность с 1941 по 1958 год. Именно ему удалось не только сохранить труппу театра в тяжелейшие годы войны, но и после отъезда Кировского театра в Ленинград, вернуть труппу домой, чтобы радовать зрителя новыми постановками классического и современного репертуара.

Ваш проект посвящен звездам театра советского времени. Но ведь тогда было очень много так называемых номенклатурных спектаклей. Об этом вы тоже говорите?

Олег Иванов: Да, конъюнктура была. Партийные боссы требовали, чтобы творческие организации обязательно ставили что-то создающее "нового человека новой эпохи". Существовали годовые абонементы, сыгравшие большую роль в рождении этого нового советского человека. Ведь, приобретя абонемент, люди целый год посещали все спектакли.

Но иногда, благодаря необходимости ежегодных творческих отчетов, на сцене появлялись истинные шедевры: "Борис Годунов", "Аида". Кстати, немногие знают, но в те времена артисты, исполняющие главные партии, назывались не ведущими, как сейчас, а, подобно партийным работникам, ответственными. Но это не мешало ответственным петь, например, "Дона Карлоса" Верди в постановке 1948 года - именно с этим спектаклем прошли первые послевоенные гастроли театра в Москве, и музыкальная критика отметила высокий уровень труппы.

Вы говорите только об оперных исполнителях. Но ведь балет - особая гордость города.

Олег Иванов: Балет - это действительно гордость города и отдельная тема в цикле "Легенды театра". Вечера, посвященные выдающимся танцовщикам и хореографам, готовятся и обязательно состоятся в нашем театре. В начале будущего года на нашей сцене состоится очередная встреча в рамках проекта "Легенды пермского театра", которую мы посвятим известным хормейстерам Леониду Виссонову, Александре Роговой и Владимиру Васильеву. Не буду открывать секретов, но, надеюсь, это будет замечательный вечер.