Под Саратовом один человек погиб, еще пятеро пострадали в ДТП со "скорой"

В Татищевском районе Саратовской области на трассе столкнулись машина скорой помощи и иномарка. В результате аварии погиб один человек, еще пятеро пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

Как уточнили в пресс-службе областного МВД, авария произошла в районе 252-го километра трассы Тамбов - Саратов, недалеко от села Кувыка. Столкнулись автомобиль Ford и "скорая", которая везла пациента в районную больницу. Обстоятельства аварии не уточняются.

В результате ДТП погиб водитель инормаки. В салоне скорой помощи в момент столкновения находились пять человек - бригада врачей, включая водителя, пациент и его сопровождающая. По информации РИА Новости, они получили различные травмы, в том числе ушибы и переломы. Госпитализация понадобилась четверым. Состояние водителя "скорой" оценивается как тяжелое, двое врачей находятся в состоянии средней степени тяжести, пациент получил легкие травмы.