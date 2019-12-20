Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

Президент федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков погиб в ДТП. Трагедия произошла в ночь на пятницу: 57-летний Яшков возвращался в Саранск из Москвы - с конференции Российского футбольного союза.

Об этом сообщило министерство спорта, молодежной политики и туризма РМ.

"Александр Викторович посвятил свою жизнь футболу и его развитию в республике, в разные годы возглавлял Федерацию футбола Мордовии и Межрегиональный центр подготовки юных футболистов Приволжья "Мордовия", - отметили в ведомстве.

Минспорт Мордовии выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего.