В ДТП с микроавтобусом в Оренбуржье погибли четыре человека

На трассе Оренбург - Самара столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик. В результате погибли четыре человека, еще пятеро пострадали.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД, микроавтобус ехал в сторону города Бузулука и столкнулся с ехавшим по встречной полосе грузовиком MAN с прицепом. В районе аварии сейчас метель.

Пятеро пострадавших в аварии были госпитализированы. В областном минздраве сообщили об их состоянии: три человека находятся в реанимации, еще у двоих состояние средней степени тяжести.