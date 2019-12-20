В Нижегородской области нашли пакет с отрубленными ногами

Вчера днем жительница города Балахна нашла в лесополосе на улице Челюскинцев пакеты, где находились две отрубленных человеческие ноги. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

На место происшествия выехали следователи. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ - "Убийство".

По делу уже назначены судебные экспертизы, в том числе медико-криминалистическая и генетическая. До ее результатов следователи воздерживаются от предположений, кому могут принадлежать найденные останки, пояснили в ведомстве.