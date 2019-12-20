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20.12.2019 19:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ульяновске состоялось открытие городских елок

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
В Ульяновске дан старту началу новогодних городских праздников. 21 декабря парках "Владимирский сад", "Прибрежный", "40 лет ВЛКСМ", "имени Матросова", "Семья", "Молодежный", "Винновская роща", "Победа" одновременно в полдень открылись елочные площадки. Общую тему "Парк новогодних чудес" каждое учреждение культуры отразило по-своему.
Фото: Пресс-служба городской Думы Ульяновска Фото: Пресс-служба городской Думы Ульяновска
Фото: Пресс-служба городской Думы Ульяновска

В парке "Прибрежный" оказалось самое эффектное появление главных персонажей, без которых не обходится ни одно новогоднее представление.

- Дед Мороз и Снегурочка не приедут к нам на конной тройке, а прилетят на парашютах. Прыжок выполнят восемь опытных спортсменов в костюмах новогодних персонажей. Сама программа будет наполнена музыкально-игровыми номерами, подведем итоги конкурсов "Новогодняя игрушка-гигант" и "Письма добрых дел". Будут еще ледяные фигуры и много всего интересного, поэтому я приглашаю всех жителей города на этот чудесный праздник, - рассказал депутат гордумы Ульяновска Юрий Мухин.

Фото: Пресс-служба городской Думы Ульяновска
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В парк "Победа" Дед Мороз и Снегурочка прибудут верхом на лошадях, в "Винновскую рощу" - на "банане", а в "40 лет ВЛКСМ" - на санях, запряженных северным оленем и осликом. В "Молодежном" главных героев сыграют малыши-детсадовцы, они встретят гостей в упряжке хаски и проведут конкурс изготовления снеговиков. В парке имени Матросова пройдет карнавал новогодних костюмов с беспроигрышной лотереей, а парк "Семья" впервые откроет сказочный "Каток желаний".

- Традиционно во "Владимирском саду" пройдет конкурсе елочной игрушки "Наряди елочку". В нем могут участвовать все желающие. Это очень трогательно, ведь елочное украшение часто изготавливают всей семьей. Так, сближаются дети и родители, передаются традиции. Еще приятней если ваша поделка выиграет, и вы получите приятный бонус в виде подарка, - отметил депутат Владимир Черничко.

В этот же день состоялось награждение победителей творческого конкурса для детей "Письма добрых дел", прошли праздничные программы в городских домах культуры и целый ряд мероприятий в рамках проекта "Зимний венец".

- Мы постарались, чтобы в каждом районе города были интересные места, куда можно прийти всей семьей. Новый год - особенный праздник. Поэтому большая часть таких программ проводится бесплатно. Также мы с коллегами посещаем некоторых ребят на дому, чтобы каждый малыш смог встретиться с Дедом Морозом, загадать ему свое желание, и никакие обстоятельства этому не помешали, - отметил председатель Ульяновской Городской Думы Илья Ножечкин.

Фото: Пресс-служба городской Думы Ульяновска
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Всего в городе запланировано более 1500 мероприятий, которые по предварительным прогнозам охватят 55 тысяч человек. Основными площадками традиционно станут городские площади - Соборная, Ленина и 50-летия Победы, а также открытые площадки во всех районах города, парки и скверы. 25 декабря юных горожан приглашают на открытие главной елки и Резиденции Деда Мороза, где в течение всех каникул будут проводиться бесплатные мастер-классы.

С 29 декабря с 13 до 15 часов на Соборной площади будут проводиться бесплатные уроки по катанию на коньках, а с 12 часов - показы мультипликационных фильмов для самых маленьких. 31 декабря горожан ждет карнавальное шоу "Двенадцать месяцев в поисках Нового года" с конкурсами и призами, а также торжественное прибытие Деда Мороза.

Особое внимание уделят обеспечению безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.

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