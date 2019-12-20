Возможности резидентов ОЭЗ "Тольятти" будут расширены

Новости

Володин и Медведчук обсудят реализацию Минских соглашений 15:53
На Украине объявили вне закона все игорные заведения 15:46
Орешкин назвал три блока нерешенных вопросов с Минском 15:45
В Сочи пообещали навести порядок в домах ветеранов после жалобы Путину 15:44
Археологи заявили, что нашли библейский храм с "Ковчегом Завета" 15:39
Атлеты из Италии, Франции и США нарушали антидопинговые правила чаще россиян 15:36
Сопровождение детей-сирот предлагают прописать в законодательстве 15:30
В центре Петербурга откроется фестиваль ледовых скульптур 15:30
Суд Италии постановил экстрадировать Коршунова в США 15:30
Минск готов подписать пакет соглашений с Брюсселем 15:28
К МКС стартовал новейший американский космический корабль с манекеном 15:25
"Взбесились все!": Максакова отреагировала на слухи о госпитализации 15:24
Ученые сумели "оживить" рентген 15:20
Минюст Греции одобрил экстрадицию россиянина Винника во Францию 15:19
Обнаружен древнейший в мире лес 15:14
Бари Алибасов рассказал о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной 15:11
В Костроме поймали наркодилера с 140 сим-картами 15:10
Бесплатный каток между станциями открыл Московский метрополитен 15:01
Поставщик компонентов для Aurus оформил патент на электрогрузовик 15:01
Эрдоган: Анкара ответит в случае принятия санкций против "Турецкого потока" 14:53
Ученые объяснили, какая связь между долголетием и искусством 14:47
В Москве объявлен "желтый" уровень опасности 14:45
В Самаре открыли океанариум с самым длинным в Европе аквариумом 14:45
Около 300 елочных базаров заработали в Москве 14:40
Почему результаты испытаний С-400 в Турции вызвали негодование в США 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
За что могут лишить наследства
За что могут лишить наследства
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
20.12.2019 14:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Возможности резидентов ОЭЗ "Тольятти" будут расширены

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Депутат Госудумы Владимир Бокк внес на рассмотрение в парламент законопроект, который предполагает корректировку Федерального закона "Об особых экономических зонах в Российской Федерации". Эта инициатива касается особых экономических зон (ОЭЗ) промышленно-производственного типа, к которым также относится ОЭЗ "Тольятти".
В ОЭЗ "Тольятти" реализуются сразу несколько крупных инфраструктурных проектов, которые переведут существующую транспортную логистику на новый уровень. Фото: Официальный сайт ОЭЗ "Тольятти" В ОЭЗ "Тольятти" реализуются сразу несколько крупных инфраструктурных проектов, которые переведут существующую транспортную логистику на новый уровень. Фото: Официальный сайт ОЭЗ "Тольятти"
В ОЭЗ "Тольятти" реализуются сразу несколько крупных инфраструктурных проектов, которые переведут существующую транспортную логистику на новый уровень. Фото: Официальный сайт ОЭЗ "Тольятти"

По действующему закону резидент такой ОЭЗ ведет на инвестплощадке промышленно-производственную деятельность или занимается логистикой (оказывает услуги по обеспечению перевозок и складирования товаров). Компания не может заниматься обоими видами деятельности одновременно, а это накладывает на резидентов определенные ограничения.

Фото: Официальный сайт ОЭЗ "Тольятти"
Стоимость выкупа земельных участков в ОЭЗ "Тольятти" снизится на 30%

- ОЭЗ активно развиваются по всей стране, в том числе в Тольятти. При этом нередко складываются ситуации, когда ведение одновременно промышленно-производственной и логистической деятельности является оптимальным вариантом для резидента. К примеру, компания открывает завод в ОЭЗ, наращивает объемы производства на экспорт и вместе со своей продукцией также отправляет на экспорт сопутствующую продукцию других российских производителей. Очевидно, что возможность резидента ОЭЗ оказывать услуги по логистике, наряду с производственной деятельностью могла бы существенно повысить эффективность работы инвестора и оптимизировать процесс поставок, - пояснил Владимир Бокк.

Законодательная инициатива в случае ее утверждения Госдумой будет очень своевременным и необходимым шагом на пути к повышению инвестиционной привлекательности Самарской области. Как известно, в ОЭЗ "Тольятти" по инициативе губернатора Дмитрия Азарова реализуются сразу несколько крупных инфраструктурных проектов, которые переведут существующую транспортную логистику на новый уровень.

Напомним, правительство Самарской области и ОАО "РЖД" подписали соглашение о строительстве железнодорожных путей к особой экономической зоне (ОЭЗ) "Тольятти". Новая железнодорожная ветка протяженностью почти 14 километров будет построена к 2021 году. Она не только соединит станцию Тольятти Куйбышевской железной дороги с ОЭЗ, но пройдет непосредственно по ее территории. Этот проект открывает новые возможности по логистике, поэтому "Магнитогорский металлургический комбинат" принял решение о создании логистического центра в ОЭЗ площадью более 30 тысяч квадратных метров.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
В Самаре предпринимателей научили, как масштабировать бизнес

Но самый крупный инфраструктурный проект, который сейчас реализуется в регионе - это масштабная реконструкция автодороги Тольятти - Ягодное и строительство мостового перехода через Волгу, который станет частью международного транспортного маршрута "Европа-Западный Китай".

- Эти проекты станут фундаментальной основой для организации и развития логистической деятельности российских и международных компаний в ОЭЗ. Поэтому принятие предложенного законопроекта позволит более эффективно решать задачи национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - убежден министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Добавим, что в Самарской области поддержку инвесторам при выходе на экспортные рынки оказывает Региональный экспортный центр, а услуги в режиме "одного окна" бизнесу предоставляет Агентство по привлечению инвестиций.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

Эрдоган: Анкара ответит в случае принятия санкций против "Турецкого потока"
Путин поддержал идею о межпарламентской "нормандской четверке"
Курс евро упал до уровня марта 2018 года
В Госдуме посоветовали ООН перенести в Крым
МИД: Дрязги вокруг импичмента Трампа не влияют на отношения с РФ