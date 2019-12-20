Возможности резидентов ОЭЗ "Тольятти" будут расширены

Депутат Госудумы Владимир Бокк внес на рассмотрение в парламент законопроект, который предполагает корректировку Федерального закона "Об особых экономических зонах в Российской Федерации". Эта инициатива касается особых экономических зон (ОЭЗ) промышленно-производственного типа, к которым также относится ОЭЗ "Тольятти".

В ОЭЗ "Тольятти" реализуются сразу несколько крупных инфраструктурных проектов, которые переведут существующую транспортную логистику на новый уровень. Фото: Официальный сайт ОЭЗ "Тольятти"

По действующему закону резидент такой ОЭЗ ведет на инвестплощадке промышленно-производственную деятельность или занимается логистикой (оказывает услуги по обеспечению перевозок и складирования товаров). Компания не может заниматься обоими видами деятельности одновременно, а это накладывает на резидентов определенные ограничения.

- ОЭЗ активно развиваются по всей стране, в том числе в Тольятти. При этом нередко складываются ситуации, когда ведение одновременно промышленно-производственной и логистической деятельности является оптимальным вариантом для резидента. К примеру, компания открывает завод в ОЭЗ, наращивает объемы производства на экспорт и вместе со своей продукцией также отправляет на экспорт сопутствующую продукцию других российских производителей. Очевидно, что возможность резидента ОЭЗ оказывать услуги по логистике, наряду с производственной деятельностью могла бы существенно повысить эффективность работы инвестора и оптимизировать процесс поставок, - пояснил Владимир Бокк.

Законодательная инициатива в случае ее утверждения Госдумой будет очень своевременным и необходимым шагом на пути к повышению инвестиционной привлекательности Самарской области. Как известно, в ОЭЗ "Тольятти" по инициативе губернатора Дмитрия Азарова реализуются сразу несколько крупных инфраструктурных проектов, которые переведут существующую транспортную логистику на новый уровень.

Напомним, правительство Самарской области и ОАО "РЖД" подписали соглашение о строительстве железнодорожных путей к особой экономической зоне (ОЭЗ) "Тольятти". Новая железнодорожная ветка протяженностью почти 14 километров будет построена к 2021 году. Она не только соединит станцию Тольятти Куйбышевской железной дороги с ОЭЗ, но пройдет непосредственно по ее территории. Этот проект открывает новые возможности по логистике, поэтому "Магнитогорский металлургический комбинат" принял решение о создании логистического центра в ОЭЗ площадью более 30 тысяч квадратных метров.

Но самый крупный инфраструктурный проект, который сейчас реализуется в регионе - это масштабная реконструкция автодороги Тольятти - Ягодное и строительство мостового перехода через Волгу, который станет частью международного транспортного маршрута "Европа-Западный Китай".

- Эти проекты станут фундаментальной основой для организации и развития логистической деятельности российских и международных компаний в ОЭЗ. Поэтому принятие предложенного законопроекта позволит более эффективно решать задачи национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - убежден министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Добавим, что в Самарской области поддержку инвесторам при выходе на экспортные рынки оказывает Региональный экспортный центр, а услуги в режиме "одного окна" бизнесу предоставляет Агентство по привлечению инвестиций.