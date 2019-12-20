В Петербургской филармонии сыграют Чайковского в стиле буфф

Новую интерпретацию новогодней оперы Петра Ильича Чайковского "Черевички" представят 28 декабря в Малом зале Петербургской филармонии. Спектакль "Ночь перед Рождеством" решен в стиле оперы-буфф, его режиссером стала Надежда Рогожина.

Это уже четвертый опыт обращения театра "Реплика" к музыкально-сказочным сюжетам. До этого в стенах Малого зала уже были поставлены спектакли "Золушка", "Фея музыки" и "Король эльфов". Историю фантастического гоголевского персонажа кузнеца Вакулы к императрице Екатерине II представят исполнители различных петербургских театров.

На сцену выйдут солисты детского театра "Зазеркалье" Ирина Мулярчик, Вячеслав Кузнецов и Ольга Шокель, артист Академии молодых певцов Мариинского театра Игорь Чикишев, а также Сергей Чепурко из петербургского Мюзик-холла.