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20.12.2019 18:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербургской филармонии сыграют Чайковского в стиле буфф

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)

Новую интерпретацию новогодней оперы Петра Ильича Чайковского "Черевички" представят 28 декабря в Малом зале Петербургской филармонии. Спектакль "Ночь перед Рождеством" решен в стиле оперы-буфф, его режиссером стала Надежда Рогожина.

Фото: Пресс-служба Академического театра балета Бориса Эйфмана
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Это уже четвертый опыт обращения театра "Реплика" к музыкально-сказочным сюжетам. До этого в стенах Малого зала уже были поставлены спектакли "Золушка", "Фея музыки" и "Король эльфов". Историю фантастического гоголевского персонажа кузнеца Вакулы к императрице Екатерине II представят исполнители различных петербургских театров.

На сцену выйдут солисты детского театра "Зазеркалье" Ирина Мулярчик, Вячеслав Кузнецов и Ольга Шокель, артист Академии молодых певцов Мариинского театра Игорь Чикишев, а также Сергей Чепурко из петербургского Мюзик-холла.

Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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