Под Астраханью нашли источник крупного выброса сероводорода в воздух

На территории Астраханского газоконденсатного комплекса произошел опасный выброс сероводорода, превышающий норму в сто раз. По факту ЧП проводится проверка. Об этом сообщило региональное управление СК России.

Следователи выясняют причины выброса сероводорода, и ищут ответственных лиц, виновных в сокрытии случившегося. О ЧП стало известно из сообщения местных жителей в службу "112", куда позвонили с жалобами на странный запах более 400 человек. При этом непринятыми остались еще около пяти с половиной тысяч вызовов от населения.

Как рассказали в администрации губернатора Астраханской области, после инцидента ни одна из организаций, работающих на территории Астраханского газоконденсатного месторождения, не подтвердила внештатную ситуацию в период с 10 по 11 декабря. Но на территории экспериментальной скважины № 4450 эксперты выявили, что работы по ее устранению проводились.

Только 17 декабря главный инженер предприятия подтвердил факт инцидента. В районе ЧП были отобраны пробы воздуха и почвы, их результаты скоро станут известны.