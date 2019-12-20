В Госдуме посоветовали ООН перенести в Крым

Напомним, что инцидент с невыдачей американских виз российским политикам для участия в работе на площадке Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2019 года вызвал резонанс в мире. А 18 декабря Генеральная ассамблея приняла резолюцию, в которой призвала США оперативно выдавать въездные визы всем делегатам, направляющимся в Нью-Йорк на мероприятия всемирной организации.

В России в любом случае не собираются "сидеть сложа руки", дожидаясь решения по очередной сессии Генассамблеи - "выдадут ли визы или нет", заявил Леонид Слуцкий. Вся эта ситуация - прямое оскорбление России, уверен он. Парламентарий напомнил, что ряд мировых политиков, включая Генсека ООН, высказались о том, что действия по невыдаче виз российским парламентариям - шаг, недружественный не только по отношению к России, но и ко всей организации.

Слуцкий подчеркнул, что ООН - "надстрановое" объединение, и нюансы отношений отдельных стран не должны влияет на его работу.

"Лучше всего перенести ООН в Крым, - с улыбкой заметил парламентарий, - там самые благоприятные условия для работы - и в плане климата, и в плане гостеприимства. И ни у кого не будет больше сомнений, что Крым является частью России". Слуцкий напомнил, что еще Иосиф Сталин это предлагал.

Впрочем, заметил он, пока что перенос работы площадок ООН из США, - это "фантазии, но это те фантазии, которые имеют под собой основания", заявил политик, имея в виду отношение США к участию в мероприятиях ООН национальных делегаций.