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20.12.2019 13:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове подозреваемого в изнасиловании задержали через 12 лет

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону сотрудниками полиции задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней девушки, совершенном более 12 лет назад.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба СК региона, преступление в отношении 16-летней девушки произошло на улице Береговой в 2007 году. Поймать насильника и привлечь его к ответственности по горячим следам не удалось, поэтому следствие по делу было приостановлено.

Благодаря новой криминалистической технике, позволяющей проводить генно-молекулярные исследования, оперативникам уголовного розыска удалось установить подозреваемого. Им оказался 40-летний ростовчанин, ранее неоднократно судимый, в том числе за сексуальные преступления.

"Будучи допрошены об обстоятельствах преступления подозреваемый свою вину не признал. Вместе с тем он опознан потерпевшей", - сообщает ведомство.

Кроме того, причастность к совершению преступления подтверждается заключениями экспертов-криминалистов.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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