В Ростове подозреваемого в изнасиловании задержали через 12 лет

В Ростове-на-Дону сотрудниками полиции задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней девушки, совершенном более 12 лет назад.

Как сообщает пресс-служба СК региона, преступление в отношении 16-летней девушки произошло на улице Береговой в 2007 году. Поймать насильника и привлечь его к ответственности по горячим следам не удалось, поэтому следствие по делу было приостановлено.

Благодаря новой криминалистической технике, позволяющей проводить генно-молекулярные исследования, оперативникам уголовного розыска удалось установить подозреваемого. Им оказался 40-летний ростовчанин, ранее неоднократно судимый, в том числе за сексуальные преступления.

"Будучи допрошены об обстоятельствах преступления подозреваемый свою вину не признал. Вместе с тем он опознан потерпевшей", - сообщает ведомство.

Кроме того, причастность к совершению преступления подтверждается заключениями экспертов-криминалистов.