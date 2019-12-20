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20.12.2019,  
12:40
Текст:  Татьяна Воробьева

В Зауралье экипажи Су-34 разбомбили наземные объекты "противника"

Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

В Центральном военном округе начался новый учебный год. На территории Курганской области экипажи многофункциональных истребителей нового поколения Су-34 поупражнялись в боевых стрельбах, передает пресс-служба Центрального военного округа.

Тренировка прошла на участке полигона, который имитирует аэродром "противника" со наземной инфраструктурой: взлетно-посадочной полосой, макетами техники, ангарами. Есть даже "вражеский" самолет.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Экипажи поразили наземные цели из пушечных установок с применением управляемых авиационных ракет класса "воздух-поверхность". Кроме того, авиационное соединение отработает приемы ухода от средств противовоздушной обороны, выполняя элементы на высоте около 30 метров.

Напомним, авиаполк базируется в Челябинской области, и в октябре этого года он закончил перевооружение на истребители-бомбардировщики поколения 4++ Су-34, увеличив боевой почти в 2 раза.

"В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Дальность полета Су-34 - до 4000 километров, максимальная скорость - до 1900 километров в час, боевая нагрузка - до восьми тонн", - подчеркнули в ЦВО.

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