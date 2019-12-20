Рынок нелегальных сигарет вырос в 15 раз за последние 3 года

Проблема контрафакта актуальна для всех отраслей, однако наиболее остро она обозначена на рынке табака. Об этом говорили эксперты, собравшиеся в Петербурге на круглом столе, посвященном нелегальному производству и обороту табачной продукции.

Вторые после газа и нефти

Согласно исследованиям независимой компании Nielsen , проводящей маркетинговые исследования в индустрии товаров повседневного спроса, доля нелегальной табачной продукции на российском рынке стремительно растет. Если в 2016 году уровень нелегальной торговли не превышал один процент, то сегодня он перешагнул отметку в 15 процентов.

В этом году многие города страны впервые в истории исследований оказались в топ-листе эпицентров распространения "черной" продукции. Если годом ранее годовая динамика не превышала 5 процентов, то в 2019-ом в Ленинградской области этот показатель подрос до 7 процентов, а в городе Сертолово, например, до целых 12.

Возглавляют антирейтинг основных очагов нелегальной торговли приграничные районы, соседствующие с Беларусью или Казахстаном - в среднем там 23 процента. В Ростове-на-Дону "серой" является каждая вторая пачка сигарет, 51%.

Лидером по поставкам нелегальной продукции на российский рынок, как и в прежние годы, осталась Беларусь (35.9 процентов "черного" рынка), производящая вдвое больше табачной продукции, чем она потребляет.

Какой вред наносит рынок нелегальной продукции государству? Прежде всего с "серой" продукции не уплачиваются налоги в бюджет. При этом, согласно данным статистики, табачная отрасль в России - вторая после нефтегазовой по формированию доходной части федерального бюджета. Доходы от акцизов на табачную продукцию в полтора раза превышают доходы от акцизов на алкоголь. По итогам 2018 года, сумма акцизов, уплаченных в федеральный бюджет, составила 583 миллиарда рублей, плюс 118 миллиардов рублей НДС.

Кроме того, рост нелегального рынка приводит к нечестной конкуренции, в результате чего законопослушные игроки теряют свою прибыль и в результате, зачастую, вынуждены закрыть бизнес.

Важно понимать, что нелегальная торговля табаком - это еще и насыщение рынка продукцией неясного происхождения и качества, а также беспрепятственный доступ несовершеннолетних к табачной продукции. Как отметила Анна Сорочинская, руководитель Общественного совета по проблеме подросткового курения, продавцы нелегального табака наиболее предрасположены к продаже сигарет несовершеннолетним.

Маркировка не панацея

Однако страдает не только федеральный бюджет, но и бизнес. Менеджер по связям с органами государственной власти "JTI Россия" Роман Трошкин объясняет, какое влияние нелегальный рынок оказывает на легальный. Если в 2014 году (по данным ФНС РФ) объемы налогооблагаемой легальной продукции составляли 315 миллиардов штук сигарет, то в 2019 году по прогнозу Минфина России этот объем упадет до 218 миллиардов сигарет. Кроме того, в 2015 году произошел так называемый налоговый маневр, который изменил структуру акциза на табачную продукцию, в результате чего с 2013 по 2018 год минимальная акцизная нагрузка возросла в 3.5 раза.

Сказалась и разница акцизных ставок в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Так, ставки акцизов на нижнюю ценовую категорию в Беларуси в четыре раза отличаются от российских. Средневзвешенная стоимость пачки сигарет в РФ год назад составляла 99 рублей, в Беларуси - 33. Такая ситуация может привести к тому, что в 2019 году сумма недополученных налогов достигнет 100 миллиардов рублей.

Эксперты отмечают, что остановить дальнейший рост "черного" рынка может только комплекс законодательных мер. Активно работают государственные комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. С 1 марта 2019 года введена обязательная цифровая маркировка продукции. Однако, уверяет Елена Киянова, управляющий по корпоративным вопросам региона "Север" компании "Филип Моррис Интернэшнл", важно, чтобы все участники процесса были готовы к отслеживанию нелегальной продукции. Ведь одна только цифровая маркировка, к примеру, не может остановить производство нелегальной продукции, требуется весь комплекс превентивных мер - ограничение перемещения, реестр производственного оборудования, уничтожение конфиската, а также установление единой минимальной цены. Работа в этом направлении идет, и в скором времени, уверены эксперты, рынок получит новый пакет законодательных мер, которые дадут серьезный отпор нелегальной продукции.

Закон поможет рынку

Сегодня штраф за торговлю нелегальной продукцией для физических лиц не превышает 5 тысяч рублей. Это приводит к тому, что нелегальные продавцы остаются безнаказанными, поясняет Роман Трошкин. Законодательная инициатива, предусматривающая увеличение штрафов до 50 тысяч рублей, уже рассматривается.

Еще одна проблема - отсутствие ограничений на перемещение табачной продукции физическими лицами для "личного" использования. При этом в 2017 году по отношению к алкогольной продукции такие лимиты для физлиц были приняты и уже показали свою эффективность. Есть смысл распространить их и на табачную продукцию, уверен эксперт. В Госдуму уже внесено предложение ввести максимально допустимый объем немаркированной табачной продукции для перемещения физлицами.

Кроме того, полагают эксперты, изменить ситуацию с "черной" продукцией может и введение единой минимальной цены по аналогии с алкогольной продукцией, которая также показала свою целесообразность. Данная инициатива предложена и внесена в Госдуму.

Необходимо менять и отношение к изъятой нелегальной продукции, которая на сегодняшний день зачастую все же попадает в розницу. В настоящий момент ведется подготовка поправок в уголовно-процессуальный кодекс и кодекс об административных правонарушениях, где предлагается обязательное уничтожение как продукции, так и оборудования, используемого для ее производства. Оборудование, использованное для производства контрафакта, нужно уничтожать, а то, что используется легально, привязать к конкретному месту производства и внести в единый реестр.

Другой полезной инициативой эксперты называют усиление контроля за приобретением и использованием специальных марок. Предлагается ввести обеспечительные механизмы, предусматривающие использование либо банковской гарантии, либо предоплаты акциза в момент приобретения марок. Подобный механизм уже действует в отношении акцизных марок, которые используются для маркирования импортируемой продукции, их нужно использовать и для специальных марок, уверен Трошкин.

Все эти меры, полагают эксперты, позволят значительно сократить долю нелегальной продукции на рынке, а значит - увеличить доходы государства и честного бизнеса, предотвратить рост подросткового курения и обеспечить качественный товар потребителю.