Наряду с этим, Си Цзиньпин озвучил твердую позицию Китая, согласно которой никаким внешним силам не позволительно вмешиваться в дела Сянгана и Аомэня. Это продемонстрировало уверенность Китая в способности реализовывать на практике курс "одно государство, два строя".

Будучи районом с небольшой территорией, высокой плотностью населения и ограниченными промышленными и прочими ресурсами, ключевым фактором динамичного развития Аомэнь за короткие 20 лет является всестороннее и точное понимание и осуществление принципа "одно государство, два строя". Подчеркнув важность концепции "два государства, два строя", в своем выступлении председатель Си Цзиньпин подытожил 4 важных опыта успешного осуществление в Аомэне принципа "одно государство, два строя".

Стоит отметить, что огромные достижения, достигнутые САР Аомэнь и САР Сяган в реализации политики "одно государство, два строя", не дают покоя внешним силам, не желающим Китаю ничего хорошего, успехи Китая вызывают у них лишь неприязнь. Насильственные преступления, которые происходят в Сянгане в последнее время, по сути являются сговором между внешними силами и антикитайскими элементам, чтобы подорвать практику "одно государство, два строя" и воспрепятствовать общему развитию Китая.

В этой связи, выступая на торжественном собрании, посвященном 20-й годовщине возвращения Аомэня в лоно Родины, Си Цзиньпин отметил, что китайское правительство и китайский народ поддерживают твердую, как скала, волю в защите государственного суверенитета, безопасности и интересов развития. Китай не позволит внешним силам вмешиваться в дела Сянгана и Аомэня.

Благодаря многолетним усилиям Китай уже накопил достаточный опыт, обрел достаточную уверенность и силы, методы, мудрость и способности, чтобы лучше развивать практику "одно государство, два строя", совершенствовать политику "одно государство, два строя", а также улучшать управление САР. В будущем с благоприятным развитием всей страны САР Сянган и САР Аомэнь, несомненно, добьются большего и лучшего развития, и чувство успешной жизни и счастья у жителей этих районов станет ещё более сильным.