Ровно век тому назад, в декабре 1919 года, в Киргизии сформировали первое самостоятельное подразделение ВЧК, отвечающее за государственную безопасность.

Бриллиантовое седло

Одну из первых крупных и удачных операций киргизские чекисты провели в 1921 году. В ту пору в Прииссыккулье лютовала банда белогвардейского офицера Бакича. Преступники готовились уйти в Китай, но не с пустыми руками. Они грабили банки и семьи местных аристократов, отбирая фамильные драгоценности. Не гнушались набегами и на православные храмы, где забирали ценные иконы и их обрамления.

Чтобы нейтрализовать бандитов, чекисты внедрили к ним своего агента. Им стал Николай Удилов. Ему удалось узнать место перехода границы, но помощь из центра не поспевала. Удилов пошел на риск. Под покровом ночи он встретился с коммунистами из окрестных поселений, и вместе они решили любой ценой не дать Бакичу пересечь границу. Операция прошла успешно. Практически вся банда была уничтожена.

"Удалось захватить награбленные Бакичем ценности. Золото, серебро, драгоценные камни, дорогие церковные оклады, картины мастеров мировой живописи и другие ценности были доставлены на нескольких бричках и сданы в казну", - говорится в специальном сообщении чекистов.

За подвиг Удилову пожаловали кавалерийское седло. До этого чекист использовал кустарное. Но через некоторое время лошадь Удилова набила холку. Николай повел ее к местному ветеринару. Оказалось, что виной лошадиного недуга стало то самое наградное седло. Каково же было изумление обоих, когда в нем обнаружили десять крупных бриллиантов, спрятанных прежним владельцем.

Несколько месяцев спустя удачливому чекисту вновь пришлось вернуться на рубежи Китая. "В 1922 году отец со своей опергруппой был переброшен в Пржевальск, - пишет в своих воспоминаниях сын Николая, профессиональный разведчик Вадим Удилов. - Требовалось провести крупную операцию против группировки, наладившей нелегальный канал переправки ценностей через границу. В результате ему с товарищами удалось изъять крупнейшую партию контрабанды: преступники на 45 лошадях везли 66 пудов чистого опиума, много золота и серебра. Однако отец за это чуть не поплатился жизнью. Позже его, безоружного, бандиты на лошадях подкараулили днем у самого дома. Преступники стали избивать его плетьми со свинчаткой. Мать, будучи беременной на девятом месяце, выскочила на улицу и с криком бросилась к всадникам. Это их на мгновение остановило. Отец, воспользовавшись их замешательством, успел забежать домой, где сумел продержаться до приезда наряда".

Жизнь Николая Удилова оборвалась трагически, когда он отправился к басмачам, надеясь убедить главаря одной из банд, что борьба с советской властью бесперспективна и лучше сдаться, чтобы избежать ненужного кровопролития... Именем смелого чекиста в 1988 году назвали одну из улиц в городе Пржевальске, который сегодня именуется Караколом.

Из инженеров в опера

Легендарным сотрудником спецслужб Киргизии стал и Алексей Вершинин, с которым корреспонденту "РГ" удалось встретиться лично. Служить в органах госбезопасности, к слову, он не собирался, а мечтал стать инженером. Поступил в вуз, закончив его с отличием, поехал по распределению в Джалал-Абадскую область. Позже, уже будучи семейным человеком, перебрался в Токмок, где устроился на авторемонтный завод. В 1962 году ему с товарищами удалось разоблачить банду расхитителей дефицитных деталей от автомашин. Злоумышленники понесли заслуженное наказание, а Алексея вызвали в отдел кадров.

- У окна спиной ко мне сидел незнакомец, и пока кадровики беседовали со мной, он прислушивался к разговору, - вспоминает Алексей Григорьевич. - Потом гость попросил всех выйти из кабинета, и у нас разговор продолжился один на один. Он предложил мне работать в Комитете госбезопасности. Сначала я думал, что ослышался, и отказался. Тогда он сказал: "Ну станешь ты директором завода, и что? А я тебе предлагаю быть оперуполномоченным". Меня это заинтриговало. Я ведь до этого понятия не имел, что такое агент, а слово "сексот" (секретный сотрудник. - Прим. ред.) вообще считал ругательным. Надо сказать, что для работы в КГБ в советское время отбирали лишь четырех человек в год, и то только после тщательной проверки. Тогда в КГБ республики работали всего 323 человека.

В конце семидесятых годов Верщинину с товарищами удалось поймать с поличным сотрудника западных спецслужб, который собирал информацию о работе урановых рудников. Выявить шпиона помог случай. После окончания очередной стажировки Вершинина направили в Майлу-Суу. Здесь добывалась руда и находился завод, на котором она перерабатывалась в закись и окись урана. Однажды утром сотрудница местной гостиницы сообщила оперуполномоченному о странном постояльце, представившемся работником культуры.

- Насторожило ее то, что гость всю ночь пробеседовал с зоотехником из местного колхоза, - рассказывал Алексей Вершинин. - Ну о чем до рассвета могут разговорить два незнакомых человека? Ладно бы водку пили, так нет. Причем постоялец сразу после общения с колхозником вдруг решил уехать, даже не побывав в местном клубе. Оказалось, что этот "работник культуры" уже успел засветиться в Донбассе, в Сибири и на Кавказе и находится в розыске как сотрудник иностранной разведки. Он прошел серьезную подготовку в одной из западных спецслужб и работал под псевдонимом "Горняк".

Попался на выправке

Однажды Вершинину сотоварищи пришлось заняться человеком, на которого спецслужбы вряд ли обратили бы внимание. Им занималось МВД, но ситуация усложнилась настолько, что милиционеры обратились за помощью к чекистам.

Фигурантом этой истории стал аферист, объявленный во всесоюзный розыск. На след его удалось выйти в Киргизии благодаря наблюдательности... одного из военных комиссаров. Он сообщил в органы безопасности о странном капитане III ранга, который приехал в военкомат с требованием предоставить ему машину для поездки на юг.

Военком рассказал Вершинину, что документы гостя были в порядке. Более того, военный моряк располагал предписанием, якобы подписанным бывшим в то время министром обороны Андреем Гречко, согласно которому капитану требовалось оказывать всяческое содействие. Что же насторожило военкома? То, что "морской волк" не так стоял!

- Наблюдательный комиссар отметил, что профессиональные военные отличаются особой выправкой, - вспоминал позже Вершинин. А тут, казалось бы, морской офицер, но какой-то весь сгорбленный и ноги ставит носками вовнутрь. Ясно, что в армии ни дня не служил. Решили устроить проверку. Организовали проведение экзамена на знание правил дорожного движения для военных водителей. "Моряка" пригласили в комиссию в качестве представителя военного комиссариата СССР. Через час с небольшим председатель попросил принести воды. К нашему удивлению, гость сорвался с места и побежал за графином. Ну какой флотский капитан будет так делать?

Спецслужбы стали отслеживать передвижения "моряка". Вскоре выяснилось, что тот встречался с разными людьми и предлагал за соответствующее вознаграждение помощь в получении прав на вождение автомобиля, а после исчезал. Чаще всего на крючок странного капитана попадались женщины, неравнодушные к мужчинам в форме. Он сообщал им, что скоро уходит в дальний морской поход, обещал привезти товары из-за границы, брал у красавиц деньги и был таков.

Чекистам республики удалось выяснить, что они вышли на след преступника, которого искали в семи других республиках Советского Союза.

Задержали "афериста" во Фрунзе (ныне Бишкек. - Прим. ред.) у очередной доверчивой подруги. При обыске у "моряка" обнаружили толстую записную книжку, в которой не было ни одного мужского имени.