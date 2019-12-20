Умерла французская "девушка Бонда" Клодин Оже

Французская актриса и модель Клодин Оже, "девушка Бонда" Доминик "Домино" Дерваль из "Шаровой молнии" 1965 года, умерла в возрасте 78 лет 18 декабря в Париже.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на подтверждение от агентства Time Art и без указания причин смерти Оже.

Клодин Оже родилась в Париже 26 апреля 1941 года. Карьеру начала как фотомодель и небольшими ролями в кино. Представляла Францию на "Мисс Мира".

Дебют на экранах - в 58-м, микроэпизод в мелодраме "Кристина" Пьера-Гаспара Уи, за которого через год Оже выйдет замуж.

Далее: "Завещание Орфея", "Черное брюхо тарантула", "Кровавый залив", "Полицейская история", "Бермудский треугольник", "Операция "Святой Януарий", "Архидьявол", "Похождения молодого Дон Жуана", "Мемуары Шерлока Холмса", "Спрут 5" - всего восемьдесят фильмов и сериалов.