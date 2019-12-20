В Госдуме рассказали о сроках внесения законопроекта о домашнем насилии

Доработанная версия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия будет внесена в Госдуму в конце января 2020 года. Об этом сообщила один из авторов инициативы, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

- До Нового года точно не внесем, - заявила парламентарий в комментарии ТАСС. - До конца января обязаны.

Она также подчеркнула, что работа продолжается, законопроект продолжает обсуждаться в Совфеде и в Госдуме.

Ранее на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него смешанное отношение к законопроекту и призвал "спокойно обсудить" необходимость принятия отдельного закона.

Напомним, что предварительная версия документа был опубликован на сайте Совфеда для сбора отзывов. Главные новации - введение защитных предписаний (в том числе судебных), а также ряд норм, касающихся профилактики семейного насилия. В Госдуме предложили ряд серьезных уточнений в документ, о чем сообщала "РГ".