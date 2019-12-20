Власти Нью-Дели задержали 1200 участников протестов

Около 1200 человек, в том числе оппозиционные лидеры, были задержаны в Нью-Дели за последние сутки. Они принимали участие в протестах против принятия новой редакции закона о гражданстве, который в течение последних 64 лет запрещал нелегальным мигрантам получить гражданство страны.

Как пишет Times of India, к утру большинство задержанных были отпущены.

Полиция перекрыла въезд на многие улицы и районы. Впервые в столице Индии были применены массовые отключения связи. В Нью-Дели были введены дополнительно 52 полицейских подразделения.