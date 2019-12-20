Военные РФ впервые доставили гумпомощь в сирийский город Эт-Табки

Российские военнослужащие впервые оказали гуманитарную помощь жителям сирийского города Эт-Табки. Он расположен в провинции Ракка, столица которой была главным пунктом террористов ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, военные доставили горожанам около тысячи продовольственных наборов общим весом около пяти тонн, пишет ТАСС. До войны в Эт-Табке жили около ста тысяч человек. Сейчас же здесь осталось около 45 тысяч. Город сильно пострадал от авиаударов международной коалиции, и здесь до сих пор скрываются десятки террористов.

Отметим, что за время работы в САР военнослужащие России осуществили более двух тысяч гуманитарных акций. Местным жителям раздали почти четыре тысячи тонн продовольствия.