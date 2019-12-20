"Взбесились все!": Максакова отреагировала на слухи о госпитализации

79-летняя народная артистка России Людмила Васильевна Максакова бурно отреагировала на информацию о своей госпитализации, прошедшую сегодня по рядам отечественных СМИ.

Сообщалось: медики обнаружили у Максаковой глаукому и после обследования не исключают необходимость оперативного вмешательства.

Отмечено, что в комментарии 360 народная артистка сведения о своей госпитализации не подтвердила, но и не опровергла, "однако была явно расстроена".

"Совсем, что ли, с ума сошли. Обалдели. Взбесились все! Как вам не стыдно?!", - цитирует канал заявление актрисы.

Людмила Максакова родилась в 1940 году в семье оперных солистов Большого театра. С 1961 года и по настоящее время служит в Театра имени Вахтангова.

Сниматься начала в середине шестидесятых: "Плохой хороший человек", "Десять негритят", "Путь в "Сатурн" и "Конец "Сатурна" (радистка Софи), "Отец Сергий", потусторонняя барыня из "Му-Му" Грымова, "Притяжение" Бондарчука.