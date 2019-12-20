Жертвами хирурга-педофила во Франции могли стать более 300 детей

Правоохранительные органы Франции установили 349 предполагаемых жертв французского хирурга, которого обвиняют в изнасилованиях и домогательствах по отношению к несовершеннолетним. Как заявили сегодня в прокуратуре города Лорьян (запад Франции), часть документов по этому громкому делу уже преданы в суд. Первые слушания пройдут уже в марту 2020 года.

Расследование в отношении Ле Скуарнека началось в 2017 году. Одна из его жертв рассказала близким о том, что до нее домогался сосед. В ходе обыска в доме 68-летнего мужчины полиция обнаружила дневник, в котором подробно описывались действий сексуального характера над детьми. Сообщается, в большинстве случаев преступления совершались во время ночных дежурств в больницах.