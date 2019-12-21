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21.12.2019 09:53
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" введет безбагажные тарифы на дальние рейсы

Текст: Юлия Кривошапко

Авиакомпания "Аэрофлот" 24 декабря начнет продавать безбагажные билеты на дальние направления.

Тарифы линейки "Лайт" появятся на направлениях из Москвы и Санкт-Петербурга в США, Индию, Монголию, Таиланд, Вьетнам (Хошимин), а также на Кубу, Шри-Ланку, Бали и Мальдивы.

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Купив безбагажный билет, можно будет взять с собой в салон самолета ручную кладь весом не больше 10 кг. За провоз багажа в грузовом отсеке нужно будет платить дополнительно.

Как уточняется в сообщении авиакомпании, пассажиры смогут оплатить перевозку багажа заранее со скидкой на сайте или в мобильном приложении при бронировании или после покупки авиабилета на сайте, в мобильном приложении, офисах продаж и уполномоченных агентов (есть ограничения по направлениям).

Скидка на покупку багажа также предоставляется в день вылета, но при условии оплаты услуги через сайт или мобильное приложение "Аэрофлот".

В авиакомпании ожидают, что безбагажные билеты, в первую очередь, оценят пассажиры, путешествующие семьей. У них количество регистрируемого багажа обычно меньше, чем один на каждого члена семьи.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот" Правила авиаперевозок

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