Анчелотти назначен на пост главного тренера "Эвертона"

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти в субботу официально возглавил клуб Английской премьер-лиги "Эвертон".

Об интересе клуба из Ливерпуля стало известно достаточно давно, однако официальное объявление состоялось лишь 21 декабря. Как сообщает официальный сайт "Эвертона", контракт с итальянским специалистом заключен сроком на четыре года.

Предшественник Анчелотти Марку Силва лишился своего поста 5 декабря - его команда была разгромлена в дерби самым принципиальным соперником "Ливерпулем" - 2:5.

Анчелотти лишился работы почти на неделю позже Силвы - он был уволен с поста главного тренера "Наполи" 11 декабря.

Уже в субботу "Эвертон" проведет первый матч под руководством итальянца против лондонского "Арсенала", в котором также не так давно сменился наставник.

Карло Анчелотти тренировал большое количество клубов. С "Миланом", "Челси", "ПСЖ" и "Баварией" он побеждал в национальных чемпионатах Италии, Англии, Франции и Германии. Также в его активе три победы в Лиге чемпионов УЕФА.