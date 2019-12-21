Первая редакция нашего журнала располагалась на Стремянной, 12, в Санкт-Петербурге, в бывшей типографии книгоиздателя Андрея Траншеля. Но просуществовала там недолго: в 1886 году право на издание выкупил Альвин Каспари. И первым делом перевел редакцию в весьма престижное место - на Садовую, 20. Сейчас этот особняк принадлежит Российской национальной библиотеке. Напротив - Гостиный двор, чуть подалее - Апраксин рынок, в двух шагах гудит Невский проспект.

Маргарита Вячеславовна Леонтьева, главный библиотекарь русского журнального фонда РНБ признается:

- От подшивок "Родины" времен Каспари невозможно оторваться! Как начинаешь листать - столько всего интересного...

Каспари привлек к обновленной "Родине" лучшие литературные силы страны - от Тютчева до Куприна. А про журналистов, составлявших костяк редакции, можно писать отдельные повести. Здесь активно печатался Александр Чехов, старший брат великого писателя, талантливый литератор, выпивоха и замечательный юморист. Именно он ввел в литературу младшего брата Антона, а его сын Михаил стал великим актером. В "Родине" регулярно публиковался Василий Немирович-Данченко, брат легендарного режиссера. Отважный путешественник, военный корреспондент, он прославился этнографическими заметками, которыми зачитывалась вся страна. А засматривалась она на художественные вкладки "Родины" - репродукции с картин Маковского, Васнецова, Верещагина, Прянишникова...

Альвин Андреевич Каспари умер в конце 1912 года. Но "Родина" не изменила своему курсу: никакой политики, никаких партийных битв. Главное направление - просветительство, сгла- живание сословных различий, культурное развитие читателей. В декабре 1917 года журнал обещал своим подписчикам продолжать "со- трудничество выдающихся сил искусства слова и живописи, внимательное наблюдение за событиями современной жизни". Редакция даже закупила на 1918 год лучшие сорта бумаги, чтобы сделать иллюстрации более качественными.

Но бумагу реквизировали. А редакцию закрыли. Почти на 75 лет.

В уходящем году наш журнал отметил свое 140-летие. Журналисты с улицы Правды, 24 продолжают дело коллег с Садовой, 20. "Родина" помнит.