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21.12.2019 09:56
Рубрика: Спорт

Михеев затмил Панарина

Текст: Максим Домчев
"Торонто" благодаря голу и передаче Ильи Михеева переиграл "Нью-Йорк Рейнджерс" - 6:3, Евгений Малкин в матче против "Эдмонтона" набрал 30-е в сезоне очко, а "Даллас" без Радулова был нещадно бит "Флоридой".

Российские хоккеисты минувшей ночью были в центре внимания в регулярном чемпионате НХЛ. Самым русским получилось противостояние "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Торонто". "Кленовые листья" в пух и прах разбили команду Артемия Панарина - 6:3.

Фото: AP Photo/Winslow Townson
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Одним из творцов этого успеха стал российский форвард Илья Михеев. Его передача помогла канадскому клубу открыть счет в матче. Он же в итоге поставил точку в матче. В составе "Рейнджерс" гол и передача на счету Павла Бучневича, результативной передачей отметился Артемий Панарин.

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Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин голевой передачей поучаствовал в победе своего клуба над "Эдмонтоном" - 4:2. Для россиянина это 30-е очко в сезоне. На его счету 9 шайб и 21 голевая передача.

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"Даллас" без пропускавшего матч из-за повреждения Александра Радулова на выезде проиграл "Флориде" - 4:7. Голкипер "пантер" Сергей Бобровский отразил 27 бросков, а его партнер Евгений Дадонов отдал голевую передачу.

В составе "Далласа" одну из шайб забросил россиянин Денис Гурьянов, а голкипер Антон Худобин вышел на лед после шестого гола в ворота "звезд" и отразил 12 бросков из 13.

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