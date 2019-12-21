Михеев затмил Панарина

"Торонто" благодаря голу и передаче Ильи Михеева переиграл "Нью-Йорк Рейнджерс" - 6:3, Евгений Малкин в матче против "Эдмонтона" набрал 30-е в сезоне очко, а "Даллас" без Радулова был нещадно бит "Флоридой".

Российские хоккеисты минувшей ночью были в центре внимания в регулярном чемпионате НХЛ. Самым русским получилось противостояние "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Торонто". "Кленовые листья" в пух и прах разбили команду Артемия Панарина - 6:3.

Одним из творцов этого успеха стал российский форвард Илья Михеев. Его передача помогла канадскому клубу открыть счет в матче. Он же в итоге поставил точку в матче. В составе "Рейнджерс" гол и передача на счету Павла Бучневича, результативной передачей отметился Артемий Панарин.

Голкипер "рейнджеров" Александр Георгиев отразил 34 броска из 40.

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин голевой передачей поучаствовал в победе своего клуба над "Эдмонтоном" - 4:2. Для россиянина это 30-е очко в сезоне. На его счету 9 шайб и 21 голевая передача.

"Даллас" без пропускавшего матч из-за повреждения Александра Радулова на выезде проиграл "Флориде" - 4:7. Голкипер "пантер" Сергей Бобровский отразил 27 бросков, а его партнер Евгений Дадонов отдал голевую передачу.

В составе "Далласа" одну из шайб забросил россиянин Денис Гурьянов, а голкипер Антон Худобин вышел на лед после шестого гола в ворота "звезд" и отразил 12 бросков из 13.