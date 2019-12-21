Приемные дети Брэда Питта не пришли на его день рождения

18 декабря американскому актеру, продюсеру, лауреату премий Брэду Питту исполнилось 56 лет. И праздник этот оказался омрачен. Как пишет E! Online, со ссылкой на инсайдера, половина многочисленных детей артиста проигнорировала мероприятие.

Уточнено: Питт отпраздновал день рождения в своем доме в Лос-Анджелесе, куда пришли чествовать отца только его младшие, родные дети - идентифицирующая себя как мальчика тринадцатилетняя Шайло и близнецы Нокс и Вивьен, которым одиннадцать.

Соответственно, старшие дети звезды, приемные, - восемнадцатилетний Мэддокс, шестнадцатилетний Пакс и четырнадцатилетняя Захара торжества игнорировали. Хотя папа их, разумеется, приглашал.

Впрочем, не секрет, что между Мэддоксом, любимцем Джоли, и Питтом, давно пробежала черная кошка. Более того: как сообщалось, именно конфликт Брэда с приемным сыном стал последней каплей, после которой Энджи подала в 2016-м на развод. Продолжавшийся долго и мучительно - родители никак не могли согласовать вопрос опеки над детьми.

По словам источника, младшенькие провели с отцом некоторое время, после чего под надзором телохранителя отправились обратно к матери.