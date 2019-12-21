В Якутии появится закон по запрету продажи снюса в магазинах 

Глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству региона до конца года разработать законопроект, запрещающий продажи в магазинах никотиновых сосательных и жевательных смесей (снюса). Об этом Николаев сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, до 30 декабря министерство внутренних дел организует проверки по выявлению продажи снюса. А министерству предпринимательства, торговли и туризма предстоит провести разъяснительную работу с предпринимателями.

- В последнее время ко мне в социальных сетях стали обращаться взволнованные родители - молодежь и подростки стали употреблять "снюс", - пишет Айсен Николаев. - Это никотиновая смесь, которая по данным врачей наносит вред организму - в России было официально зафиксировано несколько летальных исходов после употребления такого табака.

Между тем подобный законопроект также готовят в Республике Бурятия. Такое поручение дал минздраву РБ глава региона Алексей Цыденов.

На сайте министерства здравоохранения Бурятии уже размещен проект соответствующего указа - для рассмотрения и внесения предложений до 24 декабря 2019 года.

- Врачи-наркологи предупреждают об опасности смесей, содержащих никотин, особенно для здоровья детей и подростков. Употребление снюсов дает сильный токсический эффект и приводит к довольно серьезным интоксикационным расстройствам, происходит интоксикационное поражение практически всех внутренних органов, в первую очередь - сердечно-сосудистой системы и расстройства метаболизма. В существующих расфасовках снюсов содержится в 50 и более раз больше никотина, чем в одной сигарете, - отмечается в проекте пояснительной записки к указу.