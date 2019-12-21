В Уфе из торгового центра эвакуировали 2,5 тысячи посетителей

Сегодня, 21 декабря, из семейного торгового центра "Мега" эвакуировали 2,5 тысячи человек, включая 700 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

В ТЦ, расположенном на улице Рубежная, сработала пожарная сигнализация. Силы и средства МЧС России выехали на место по повышенному рангу пожара № 3. По приезду они выяснили, что в одном из бутиков центра вышло из строя оборудование и происходило горение изоляции проводов. К счастью, сигнализация сработала вовремя, и никто не пострадал.

После полного осмотра помещения и ликвидации причины срабатывания сигнализации, посетителям и персоналу разрешили вернуться в здание.