Родственники узнали девушку, найденную без памяти в Красноярске

Почти новогоднее чудо произошло в отделении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Красноярском крае. Туда позвонил мужчина и представился братом найденной в Красноярске в 2003 году девушки. По фотографиям, которые распространил центр, рассказал звонивший, он узнал свою сестру, поэтому и звонит волонтерами.

Девочка пропала в 2003 году, долгих 16 лет о ее судьбе родным было ничего неизвестно. Все это время девочка провела в больнице в Красноярске. Она не помнила ничего о родственниках и своем месте жительства, смогла только назвать свое имя - Юля.

В феврале 2019 года отделение Национального центра помощи в Красноярском крае начало масштабное распространение ориентировки девушки по всей России, по всем поисковым отрядам. И вот наконец пришел результат.

Сегодня волонтеры связались с сестрой Юлии, которая полностью подтвердила, что это действительно их пропавшая сестра, назвала имена остальных родственников, что полностью совпадает с теми сведениями, которые смогли узнать у найденной девочки. Юлия оказалась родом из Томска.

Национальный центр помощи выразил благодарность отделению в Красноярском крае и его руководителю Оксане Василишиной за неравнодушие и настойчивую работу по установлению личности девушки.

Центр помощи пропавшим детям на этом примере напомнил, что никогда не нужно терять веру, что близкий человек найдется.