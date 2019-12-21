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21.12.2019,  
10:21
Текст:  Руслан Мельников

Россия испытала новейший комплекс ПВО "Гибка-С"

В России завершились госиспытания комплекса ПВО "Гибка-С", который предназначен для сухопутных войск.
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на "Военно-промышленную компанию", испытания подтвердили, что зенитно-ракетный комплекс"Гибка", установленный на бронеавтомобиле "Тигр", способен в движении поражать воздушные цели. При этом указывается скорость хода машины во время стрельбы до 30 километров в час. Именно на такой скорости велся огонь по мишеням.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
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В компании отметили, что госиспытания завершились успешно. Сообщается, что тестирование нового комплекса ПВО проходило на полигоне Капустин Яр.

Мобильный комплекс "Гибка-С" на базе "Тигра-М" может поражать цели ракетами от ПЗРК "Игла" или "Верба" и позволяет осуществлять их дистанционный пуск. Благодаря новому комплексу, созданному на основе морского комплекса 3М-47 "Гибка, повышается эффективность ПВО мотострелковых и танковых подразделений.

Ранее сообщалось, что боевая машина отделения зенитно-ракетного комплекса имеет многоканальную оптико-электронную систему обнаружения и сопровождения, модуль разведки и управления комвзвода с собственным малогабаритным радиолокационным обнаружителем и системой автоматизации.

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Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
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