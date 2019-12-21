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21.12.2019 09:21
Рубрика: Спорт

Умер бывший вратарь сборной СССР и ЦСКА Пшеничников

Текст: Максим Домчев
Фото: Вячеслав Ун Да-син / РИА Новости Фото: Вячеслав Ун Да-син / РИА Новости
Фото: Вячеслав Ун Да-син / РИА Новости

На 80-м году жизни умер бывший вратарь сборной СССР и московского ЦСКА Юрий Пшеничников.

Трагическую новость о смерти Пшеничникова сообщила пресс-служба армейского клуба.

"Сегодня ушел из жизни чемпион СССР 1970 года в составе ЦСКА, обладатель приза лучшему вратарю 1968 года Юрий Пшеничников",- говорится в сообщении.

В составе московского ЦСКА Юрий Пшеничников выступал с 1968-го по 1971-й годы. Помимо этого он также защищал цвета ташкентского "Пахтакора".

В составе армейского клуба в 1988-м году завоевал престижный приз "Вратарь года". В 1970-м вместе с армейским клубом выиграл чемпионат СССР.

В составе сборной СССР провел 19 матчей, в которых пропустил 12 мячей. В составе национальной команды занял четвертое место на чемпионате Европы 1968 года.

После завершения карьеры работал тренером за границей и на родине. В ЦСКА возглавлял детскую школу, а последним его местом работы стало московское "Динамо".

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