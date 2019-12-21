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21.12.2019 09:59
Рубрика: В мире

В результате бунта в тюрьме Гондураса погибли 18 человек

Текст: Андрей Васильев

Заключенные устроили беспорядки с применением огнестрельного оружия в тюрьме в Гондурасе в пятницу, убив по меньшей мере 18 человек и ранив еще 16, сообщает The Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.

Бунт произошел в городе Тела, расположенном на побережье Карибского моря, через несколько дней после того, как власти Гондураса объявили о введении чрезвычайного положения в тюремной системе. В результате от исполнения служебных обязанностей по надзору за тюрьмами были отстранены гражданские лица, которых заменили военными и полицейскими.

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Эта мера направлена на пресечение коррупционных схем в системе исправительных учреждений Гондураса и более жесткого контроля за криминальными лидерами, отбывающими наказание за решеткой. О своем решении власти объявили через четыре дня после убийства Педро Ильдефонсо Армаса, директора тюрьмы строгого режима Гондураса, который пытался ограничить власть в исправительном учреждении отбывающего в ней срок местного наркобарона Лопеса Санабриа. Армас был убит на шоссе в южной части Гондураса. Нападавшие на мотоциклах остановили его автомобиль и застрелили. На следующий день пять заключенных были убиты в тюрьме, где служил Армас.

Записные книжки, принадлежащие наркобарону Лопесу Санабриа, использовались в ходе судебного разбирательства по поводу незаконного оборота наркотиков в США в качестве доказательства виновности бывшего конгрессмена Антонио "Тони" Эрнандеса. Он является младшим братом президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса.

Военный и полицейский контроль тюрем в Гондурасе, по замыслу властей, должен продлиться шесть месяцев. Решение вызвало протесты у лидеров криминального сообщества, организовавших бунт в тюрьме Тела. По словам Хосе Коелло, представителя новой системы управления исправительных учреждений, силы безопасности быстро подавили бунт в тюрьме, а правоохранители начали расследование по факту организации массовых беспорядков, повлекших человеческие жертвы.

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