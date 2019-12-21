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Вайнштейна обвинили в растлении 16-летней модели

Новости
    21.12.2019, 14:31
Текст:   Олег Усков

Некогда одного из самых влиятельных людей киноиндустрии Харви Вайнштейна, обвиненного в десятках изнасилований и эпизодов домогательств, вновь клеймят. Причем на этот раз дело принимает педофильский оборот. Ведь, как сообщает Los Angeles Times, обвиняющей продюсера женщине на момент инцидента было шестнадцать лет.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Речь идет о подавшей в четверг иск - к Walt Disney Co. и Miramax - бывшей модели польского происхождения Кайе Сокола. В 2002 году, вызвавшись обсудить с подростком возможность ее карьеры в кино, Вайнштейн заманил несчастную к себе домой и стал принуждать к интимной близости. (Сокола обстоятельно описывает, как именно все происходило.)

Отмечено, что модель участвовала (ее имя при этом не называлось) в групповом иске к продюсеру, поданном в 2017-м. Но, как стало известно ранее, большинство его моментов может быть решено в досудебном порядке - благодаря денежным выплатам предполагаемым жертвам похотливого магната.

Сокола меж тем не готова, согласно заявлению женщины, к подобному развитию событий и намерена добиваться торжества справедливости, поскольку вот уже семнадцать лет носит в себе причиненную ей продюсером боль.

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