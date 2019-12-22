Американские СМИ отметили превосходство российской артиллерии

Эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation пришли к выводу, что полевая артиллерия американской армии уступает российским вооружениям. Причиной превосходства российской артиллерии стало то, что Пентагон сильно отстал, начав делать упор на авиацию, считают специалисты.

Как пишет журнал National Interest со ссылкой на данные исследования, полевая артиллерия армии США уступает российской как по качеству вооружений, так и по уровню подготовки артиллеристов. С начала 2000-х американская армия сконцентрировалась на борьбе с повстанцами, в частности, в Ираке и Афганистане, где огневую поддержку преимущественно осуществляли самолеты и вертолеты. Артиллерия в ВС США в этой связи давно "атрофировалась".

Издание подчеркивает, что Россия вооружена мощными гаубицами, реактивными системами залпового огня и баллистическими ракетами.

Справка "РГ"

Свое начало "боги войны", так называют артиллеристов, берут с 19 ноября 1942 года, когда первые залпы советских "Катюш" и удары тяжелых орудий Красной Армии под Сталинградом повергли фашистов в шок. Сегодня вооружение российских ракетных войск и артиллерии одно из самых современных, здесь не только разнокалиберные РСЗО, самоходные и буксируемые орудия, минометы и пушки, но и высокотехнологичные оперативно-тактические, береговые, противотанковые ракетные комплексы, а также высокоточные управляемые снаряды "Краснополь".