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22.12.2019,  
07:06

Американские СМИ отметили превосходство российской артиллерии

Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation пришли к выводу, что полевая артиллерия американской армии уступает российским вооружениям. Причиной превосходства российской артиллерии стало то, что Пентагон сильно отстал, начав делать упор на авиацию, считают специалисты.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Как пишет журнал National Interest со ссылкой на данные исследования, полевая артиллерия армии США уступает российской как по качеству вооружений, так и по уровню подготовки артиллеристов. С начала 2000-х американская армия сконцентрировалась на борьбе с повстанцами, в частности, в Ираке и Афганистане, где огневую поддержку преимущественно осуществляли самолеты и вертолеты. Артиллерия в ВС США в этой связи давно "атрофировалась".

Издание подчеркивает, что Россия вооружена мощными гаубицами, реактивными системами залпового огня и баллистическими ракетами.

Справка "РГ"

Свое начало "боги войны", так называют артиллеристов, берут с 19 ноября 1942 года, когда первые залпы советских "Катюш" и удары тяжелых орудий Красной Армии под Сталинградом повергли фашистов в шок. Сегодня вооружение российских ракетных войск и артиллерии одно из самых современных, здесь не только разнокалиберные РСЗО, самоходные и буксируемые орудия, минометы и пушки, но и высокотехнологичные оперативно-тактические, береговые, противотанковые ракетные комплексы, а также высокоточные управляемые снаряды "Краснополь".

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