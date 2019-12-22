Бомбардировщик Су-34 модернизируют в 2022 году

Стали известны сроки появления модернизированного российского истребителя-бомбардировщика Су-34 и его особенности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленной отрасли, первый опытный образец самолета планируется создать к 2022 году.

Соответствующие опытно-конструкторские работы уже ведутся.

Также сообщается, что на машине будет заменена бортовая РЛС и обновлен навигационный комплекс. Кроме того должны быть улучшены системы индикации информации в кабине пилотов. При этом бортовое радиоэлектронное оборудование будет иметь открытую архитектуру, что позволит использовать системы, которые отработаны на других самолетах.

При модернизации Су-34 учитывается опыт, полученный в Сирии.

Су-34 является многофункциональным сверхзвуковым истребителем-бомбардировщиком поколения 4++, который может действовать в любое время суток, в том числе и в сложных метеоусловиях.