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22.12.2019,  
13:09
Текст:  Руслан Мельников

Бомбардировщик Су-34 модернизируют в 2022 году

Стали известны сроки появления модернизированного российского истребителя-бомбардировщика Су-34 и его особенности.
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленной отрасли, первый опытный образец самолета планируется создать к 2022 году.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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Соответствующие опытно-конструкторские работы уже ведутся.

Также сообщается, что на машине будет заменена бортовая РЛС и обновлен навигационный комплекс. Кроме того должны быть улучшены системы индикации информации в кабине пилотов. При этом бортовое радиоэлектронное оборудование будет иметь открытую архитектуру, что позволит использовать системы, которые отработаны на других самолетах.

При модернизации Су-34 учитывается опыт, полученный в Сирии.

Су-34 является многофункциональным сверхзвуковым истребителем-бомбардировщиком поколения 4++, который может действовать в любое время суток, в том числе и в сложных метеоусловиях.

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