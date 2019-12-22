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22.12.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Доллар и евро переписали антирекорды: когда ждать их подъем

Текст: Георгий Панин
Отставшие до конца этого года дни у российской валюты есть все шансы удержаться на занятых курсовых высотах. А потом - возможны варианты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", специально для "Российской газеты":

- Данные по личным доходам и расходам американцев, равно как и окончательная оценка ВВП США за III квартал позволили инвесторам на глобальных рынках уйти на эти выходные в радужном настроении. Этот настрой сохранится до открытия торгов в понедельник. 23 декабря.

Фото: iStock
Счетная палата проверила программы ЦБ по финансовому рынку

Крупнейшая экономика в мире не думает сбавлять оборотов, что поддерживает интерес к рисковым активам, среди которых рубль занимает одно из привилегированных положений.

Продлил череду его побед и приток средств нерезидентов на ожиданиях дальнейшего смягчения Банком России монетарной политики. 13 декабря совет директоров ЦБ понизил ключевую ставку и пообещал прибегнуть к этому еще как минимум один раз в ближайшие полгода.

Вдобавок к благоприятному внешнему фону в конце недели добавился налоговый период. 25 декабря экспортерам предстоит уплата НДПИ и акцизов, 30 декабря - налога на прибыль. В итоге котировки доллара и евро переписали антирекорды в этом году, передвинув их на новые уровни в 62,01 рубля и 68,80 рубля.

В оставшиеся дни до конца года рубль способен только в рамках технической коррекции ненадолго вернуться к 62,5 рубля и 69,5 рубля против доллара и евро соответственно. После этого последует новая волна укрепления.

На горизонте как минимум до конца года позиции российской валюты выглядит монолитными. Вынесенный на рассмотрение Сената новый санкционный пакет DASKA Act, подразумевающих введение ограничений против суверенного долга и внесение банков в "черный список", по оценкам многих политических обозревателей имеет низкие шансы принятия.

Фото: istock
Рубль пройдет проверку на прочность в 2020 году

Активное вливание ликвидности, обещанное ФРС (посредством аукционов РЕПО участники финансовой системы в декабре могут рассчитывать на 500 миллиардов долларов), не позволяют ждать серьезных потрясений и на мировых рынках.

Риски, проистекающие от переоценки заключенного соглашения между США и Китаем, могут проявиться лишь после наступления 2020 года. Власти США пообещали опубликовать детали "первой фазы" в январе, тогда же на их взгляд должно состояться и подписание. В Китае же последнее не подтверждают, равно как декларируемое Вашингтоном удвоение Китаем закупок сельхозтоваров.

На фоне активных действий ФРС инвесторы сейчас не хотят портить себе праздничное настроение, весь западный мир уже начал готовиться к приходу католического Рождества 25 декабря.

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