Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону

Норвежка Тириль Экхофф стала победительницей масс-старта на третьем этапе Кубка мира, завершившемся во французском Анси.

Экхофф преодолела дистанцию за 38 минут 52,8 секунды, допустив два промаха. На втором месте финишировала итальянка Доротея Вирер (+1:24,9), третьем - шведка Линн Перссон (+1:25,1). К слову, Перссон впервые в карьере поднялась на подиум в личных гонках на этапах КМ.

Что касается россиянок, то лучшей среди наших спортсменов стала Екатерина Юрлова-Перхт. Она стала шестой (+1:43,6).

Добавим, что следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе с 9 по 12 января.