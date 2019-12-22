Лондон дал добро на поглощение оборонного гиганта американским инвестором

Британское правительство одобрило поглощение старейшей британской оборонной и аэрокосмической компании Cobham американским частным инвестиционным гигантом Adventure International, отмечает ВВС.

Сделку, которую еще в августе почти единогласно одобрили акционеры компании, несмотря на жесткую критику со стороны оппозиции, продвигал британский премьер. Как известно, Борис Джонсон после выхода Великобритании и состава ЕС, который, предположительно, официально произойдет после 31 января 2020 года, намерен заключить полномасштабную торговую сделку с Соединенными Штатами. По словам Джонсона, страна останется в числе лидеров мировой оборонной промышленности, несмотря на опасения ряда политиков относительно поглощения. "Я думаю, что очень важно, чтобы у нас была открытая и динамичная рыночная экономика", - заявил Джонсон во время визита в Эстонию, когда его спросили о том, доволен ли он сделкой. Он сказал, что правительством страны было проведено много проверок, чтобы убедиться в том, что соглашение с американцами учитывает все вопросы национально безопасности.

Со своей стороны, леди Надин Кобхэм, наследница основателя фирмы, назвала это решение "глубоко разочаровывающим". По ее словам, оно было "цинично рассчитано на то, чтобы избежать проверки на выходных перед Рождеством". "Одним из своих первых крупных экономических решений правительство не столько возвращает контроль над британской собственностью, сколько отдает ее. В лице Cobham мы можем потерять еще одного великого британского производителя военной техники", - отметила леди Кобхэм.

Оппоненты данной сделки обращали внимание Дауининг-стрит и на тот факт, что Лондон, стремящийся пополнить госказну, в последние годы одобрил неоднозначные сделки по продаже иностранцам нескольких инновационных фирм, в том числе полупроводниковой дизайнерской компании, проданной японскому покупателю, и телевизионной группы Sky корпорации Comcast.

Как только летом этого года стало известно о возможной покупке оборонной компании Cobham американской Adventure International, британские власти под давлением ряда военных и политиков начали расследование возможного влияния этой сделки стоимостью 5 миллиардов долларов на национальную безопасность страны. Кстати, Adventure International в прошлом году купила британскую электронную фирму Laird за 1,65 миллиарда долларов. В сентябре министр по делам бизнеса Британии Андреа Лидсом отметила, что такие меры являются вполне обычными, когда существует риск угрозы национальной безопасности.

И вот сейчас, когда расследование было завершено, а официальный Лондон одобрил сделку, Андреа Лидсом заявила, что удовлетворена выявленными рисками, которые были смягчены "до приемлемого уровня". По ее словам, решение правительства было "тщательно продумано" и принято после того, как она посоветовалась с министром обороны и заместителем советника по национальной безопасности Британии. "Конфиденциальная правительственная информация будет по-прежнему защищаться новым владельцем, а существующие контракты будут выполняться", - добавила министр по делам бизнеса.

Cobham играет ключевую роль в ряде оборонных проектов не только в Британии, но и в рамках Евросоюза. Она принимает участие в создании боевых самолетов, таких как F-35 Joint Strike Fighter и Eurofighter Typhoon, а также передовых военно-морских судов, спутников и военной техники.

Как отмечает британская вещательная корпорация, Cobham считается мировым лидером в технологиях дозаправки в воздухе. Фирма, базирующаяся в Вимборне, в графстве Дорсет, также производит системы радиоэлектронной борьбы и коммуникационных средств для военных транспортных средств. Созданные компанией военно-технические средства сыграли значительную роль в Фолклендской войне, позволив королевским ВВС атаковать удаленный аэродром Порт-Стэнли.

В настоящее время в компании Cobham, основанной в 1930-х годах британским исследователем Аланом Кобхэмом, работают 10 тысяч человек. Алан Кобхэм стал летным инструктором в 1918 году после добровольного вступления в Королевские ВВС во время Первой мировой войны. По данным ВВС, он получил рыцарское звание от короля Георга V в 1926 году "за новаторскую работу в авиации". "Летающий цирк Кобхэма", представленный как шоу авиационной акробатики, гастролировал по Англии и Южной Африке в начале 1930-х годов. Затем Кобхэм сосредоточился на создании технологии для дозаправки в воздухе и в 1934 году сформировал Flight Refueling Limited, которая превратилась в компанию Cobham, известную под этим брендом сегодня.