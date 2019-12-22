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22.12.2019 17:21
Рубрика: Спорт

"Милан" проиграл "Аталанте" со счетом 0:5

Текст: Артур Нанян

Один из итальянских грандов "Милан" в очередной раз разочаровал своих болельщиков. В матче 17-го тура национального первенства "красно-черные" крупно проиграли в гостях "Аталанте" - 0:5.

Все, что происходит с "Миланом", похоже на непрекращающийся ужас. Решения руководства клуба, как кажется со стороны, лишены всякой логики. И во многом из-за них "россонери" не могут вернуться на прежние позиции.

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Никто так и не понял, за какие заслуги в "Милан" на должность главного тренера пригласили Стефано Пиоли. Он ничего не добился с "Интером", а затем с "Фиорентиной". Почему именно его позвали исправлять ситуацию в "Милане" - загадка.

В сегодняшнем матче шансов у "красно-черных" не было никаких. "Аталанта" повела уже на десятой минуте: отличился один из лидеров этой команды Алехандро Гомес. Остальные мячи влетели в ворота гостей во второй половине. Дубль оформил Йосип Иличич, по мячу забили Луис Мурьель и бывший полузащитник московского "Спартака" Марио Пашалич.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Аталанта" идет на пятом месте, а "Милан" - на десятом.

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