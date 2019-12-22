На Украине тренер избил 11-летних хоккеистов из команды соперника

Украинский детский тренер избил 11-летних игроков команды соперника. Этот шокирующий случай произошел во время матча молодежной лиги чемпионата Украины по хоккею с шайбой.

Недовольный ходом поединка тренер команды "Кривбасс" из Кривого Рога Сергей Брага выбежал на лед и вступил в потасовку с 11-летними хоккеистами команды-соперника "Морские волки" из Одессы, вместо того чтобы разнимать дерущихся ребят.

Как сообщает портал Думская, в результате несколько детей получили травмы и были отправлены в больницы, в том числе, вратарь "Морских волков". Брага схватил его за шею и повалил на лед. У мальчика обнаружили повреждения мягких тканей головы, а также сотрясение мозга.

"Морские волки" написали жалобу в Украинскую молодежную хоккейную лигу и заявление в полицию на тренера соперников. Полиция ведет расследование, Браге грозит уголовное наказание. Ни Лига, ни руководство "Кривбасса" не отреагировало на инцидент.