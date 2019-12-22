Ночной пожар в Лас-Вегасе назван худшим в истории "столицы азартных игр"

Ночной пожар в мотеле Alpine Лас-Вегаса, в результате которого погибли шесть человек, еще 13 получили ранения, назван представителями местных спасательных служб "худшим в истории города". Пожарные Лас-Вегаса, мировой столицы азартных игр, где находятся многочисленные казино, впервые столкнулись с огнем такой мощи и такими неутешительными последствиями. Всего в мотеле были зарегистрированы около 60 постояльцев.

По словам Тимоти Шимански, предствителя пожарной и спасательной службы Лас-Вегаса, которого цитирует ABC News, трехэтажное здание на пересечении Огден-стрит и Стюарт-авеню в центре города, где находится мотель, мгновенно задымилось и было в считанные минуты объято пожаром.

Когда пожарные прибыли к Alpine Motel, несколько человек висели на окнах второго и третьего этажей, а некоторые из них прыгали из здания, в том числе беременная женщина. По словам Шимански, она находится в критическом состоянии. Десять человек, в том числе пятеро, которые получили тяжелые ранения, были доставлены в ближайшую больницу. Трое потерпевших выписаны после медицинского обследования. Пострадавшие отравились продуктами горения и получили множественные переломы. У одного человека сломаны ноги и спина. В результате трагедии также погибли две кошки и собака, которые находились с постояльцами.

По предварительным данным следствия, возгорание произошло в одном из номеров мотеля на первом этаже. Его жильцы сказали пожарным, что в номере не было тепла, и они использовали, вероятнее всего, неисправный нагреватель для отопления. Выяснилось, что в мотеле не было центрального отопления и администрация по просьбе постояльцев выдавала им нагревательные приборы. Сотрудники пожарной охраны признали этот пожар "случайным, а не имеющим криминальный характер".