Москву и Подмосковье накрыл густой туман

В ближайшие два часа Москву и Подмосковье нароет густой туман с видимостью до 300-800 м. Плохая видимость на дорогах сохранится до 15:00 23 декабря. Жители Москвы и Подмосковья уже получили предупреждения от МЧС, а Центр организации дорожного движениям (ЦОДД) рекомендовал столичным водителям соблюдать правила движения на дорогах.

МЧС напоминает, что при тумане снижается видимость, затрудняется движение транспорта, увеличивается вероятность аварий на дорогах. Пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям рекомендовано снизить скорость, строго соблюдать правила дорожного движения.

В свою очередь в Twitter ЦОДД отметили, что в такую погоду водителям следует включать противотуманные фары и отказаться от лишних маневров - перестроений, обгонов и опережений.