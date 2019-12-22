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22.12.2019 01:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Редкая черная орхидея зацвела в "Аптекарском огороде" в Москве

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ботаническом саду МГУ распустилась самая необычная из орхидей - фредкларкеара "Черная жемчужина". Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе "Аптекарского огорода".

Фото: instagram.com/hortus_ru
Самая необычная новогодняя "елка" распустила цветы в Москве

Этот цветок столь необычен, что вдохновил знаменитого модельера Тома Форда на создание одноименного аромата "Black Orchid" в 2006 году. К слову, в аромате духов, как и запахе цветка преобладают пряно-сладкие ноты.

Создал этот необычный цветок с самыми черными лепестками на планете известный гибридизатор из Калифорнии Фред Кларк, за свой шедевр он удостоен многих наград.

- Конечно на самом деле "черный" цвет лепестков не совсем черный, это очень темный пурпурный цвет. Но темнее лепестков этой орхидеи на планете нет, - рассказывает директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм. - Цветет растение несколько недель. В это время перед витриной с редкими орхидеями с утра до вечера выстраивается огромная очередь - как перед "Джокондой" да Винчи в парижском Лувре! Ради фредкларкеары люди приезжают к нам из многих городов России.

Посмотреть на уникальное растение можно на крупнейшем в России фестивале орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима".

Кстати, на выставке представлены и менее "готичные" цветы. Так, чуть светлее черного - Каттлея Акланда, Дракула Роэзла, Максиллярия шункеана, Пафиопедилум Колорбокс и другие.

Общество Природа Наука и образование МГУ им. Ломоносова Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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