Глава Чукотки рекомендовал предприятиям сделать 31 декабря выходным

Еще в одном регионе Дальнего Востока канун Нового года может стать выходным днем. Эту инициативу поддержал губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

"Спасибо за участие в опросе от @chukotka_2day! Считаю, что сделать 31 декабря выходным днем - прекрасная идея, всецело поддерживаю вашу инициативу. В последний день года в семьях царит приятная предновогодняя суета, связанная не с работой, а с подготовкой к праздникам. Рекомендую руководителям организаций и предприятий Чукотки прислушаться к мнению сотрудников и сделать 31 декабря выходным днем", - написал Копин на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее в Якутии, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях 31 декабря уже объявили выходным днем. А губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что выбор относительно графика работы в канун Нового года должны сделать сами предприятия и организации. Правда, по его словам, руководителям следует при этом опираться на мнение работников.