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22.12.2019 06:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Глава Чукотки рекомендовал предприятиям сделать 31 декабря выходным

Текст: Инесса Доценко

Еще в одном регионе Дальнего Востока канун Нового года может стать выходным днем. Эту инициативу поддержал губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

Фото: iStock
Губернатор Приморья высказался об отдыхе 31 декабря

"Спасибо за участие в опросе от @chukotka_2day! Считаю, что сделать 31 декабря выходным днем - прекрасная идея, всецело поддерживаю вашу инициативу. В последний день года в семьях царит приятная предновогодняя суета, связанная не с работой, а с подготовкой к праздникам. Рекомендую руководителям организаций и предприятий Чукотки прислушаться к мнению сотрудников и сделать 31 декабря выходным днем", - написал Копин на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее в Якутии, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях 31 декабря уже объявили выходным днем. А губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что выбор относительно графика работы в канун Нового года должны сделать сами предприятия и организации. Правда, по его словам, руководителям следует при этом опираться на мнение работников.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область ДФО Приморский край ДФО Сахалинская область ДФО Чукотский АО ДФО Еврейская АО

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