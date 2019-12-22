СК начал проверку после стрельбы у ресторана в Приморье

Приморские следователи проводят доследственную проверку по факту стрельбы возле ресторана в Дальнегорске, в результате которой пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, инцидент произошел у заведения, расположенного на проспекте 50-летия Октября. В ресторане несколько мужчин поругались, завязался конфликт. Один из участников противостояния достал ружье и открыл огонь. Пострадали четверо местных жителей.

Стрелок скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивает полиция. Следователи пока квалифицируют его действия как хулиганство.