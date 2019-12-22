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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших в ДТП под Красноярском увеличилось до 10 человек

Текст: Ирина Штерман
Фото: пресс-служба МВД по Красноярскому краю Фото: пресс-служба МВД по Красноярскому краю
Фото: пресс-служба МВД по Красноярскому краю

Число пострадавших в результате съезда автобуса с трассы под Красноярском увеличилось до 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое МВД.

ДТП произошло сегодня в нескольких километрах от поселка Белык. Водитель автобуса, двигавшегося по маршруту Минусинск-Белык, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.

Фото: vk.com/spb_today
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"Пострадали десять человек, пятерым оказана медицинская помощь. Пятеро проходят обследования", - приводит агентство слова представителя ведомства.

Напомним, ранее сообщалось о семи пострадавших. Всего в салоне автобуса находились 20 пассажиров. Для их доставки в Белык был вызван резервный автобус, однако большинство уже добралось до места самостоятельно: кто-то вызвал родственников, кто-то - на попутном транспорте.

Как сообщается на сайте регионального управления МВД, сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии. На место происшествия выехал начальник МО МВД России "Минусинский" Евгений Кусков. Назначена проверка в отношении перевозчика автотранспортного предприятия и должностных лиц.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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