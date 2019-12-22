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22.12.2019,  
13:03
Текст:  Антон Валагин

Число ракет на российских фрегатах вырастет втрое

Фото: Александр Мельников/РИА Новости Фото: Александр Мельников/РИА Новости
Фото: Александр Мельников/РИА Новости

Северным проектно-конструкторским бюро (ПКБ) в Петербурге подготовлен проект укрупненного фрегата проекта 22350М. Главным его отличием станет втрое большее количество крылатых ракет на борту: 48 против 16.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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- Строительство головного корабля по усовершенствованному проекту может начаться уже в 2020 году при наличии финансирования, - рассказал ТАСС глава объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Он отметил, что сейчас в строю находится лишь головной корабль проекта 22350 "Адмирал Горшков". Первый серийный фрегат "Адмирал Касатонов" проходит государственные испытания, еще четыре корабля строятся. Однако потребности ВМФ России гораздо выше - десяток и более таких кораблей, подчеркнул глава ОСК.

"Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов" имеют по два универсальных корабельных стрельбовых комплекса (УКСК), на восемь крылатых ракет каждый. В УКСК могут заряжаться "Калибры", "Ониксы" и "Цирконы". Два фрегата, заложенные на "Северной верфи" в апреле 2019 года, имеют по три УКСК.

Водоизмещение кораблей проекта 22350М будет увеличенао с 5400 до 7000 тонн. Помимо увеличенного числа крылатых ракет на борту вырастет и боекомплект системы ПВО "Полимент-Редут". Сейчас фрегаты "адмиральской" серии имеют 32 пусковых ячейки для зенитных ракет (туда  можно зарядить 32 ракеты большой дальности или 128 малой дальности - по 4 в ячейку, - в любых комбинациях). Укрупненный проект планируется оснастить 96 пусковыми ячейками.

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