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22.12.2019 17:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Страсти по лицею

Почему закрыли школу
Текст: Татьяна Павловская ("Российская газета", Краснодарский край)
Кубанские власти не имеют никакого отношения к закрытию знаменитой школы Щетинина под Геленджиком, а учредителем лицея является Министерство просвещения РФ. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после пресс-конференции президента России Владимира Путина, на которой главе государства был задан вопрос о ликвидации лицея.

Как оказалось, речь идет о федеральном государственном бюджетном общеобразовательном учреждении "Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков". Талантливый педагог-новатор Михаил Щетинин еще в прошлом веке создал уникальную авторскую школу. В начале нынешнего века специально для нее был выделен участок в окрестностях поселка Текос под Геленджиком, на котором возведены творческие мастерские, жилые и учебные корпуса. К Щетинину привозили детей из всех уголков страны. Школа была создана как эксперимент в системе среднего образования, суть которого состояла в создании школьного агропромышленного комплекса, при этом учеба в первой половине дня сочеталась с трудом школьников после обеда.

Кубанский омбудсмен взял под защиту "школу Щетинина"

В августе 2019 года из-за выявленных нарушений Геленджикский суд вынес решение о приостановлении деятельности учебного учреждения сроком на 3 месяца - до устранения выявленных недостатков. В числе претензий - отсутствие заключений пожарной безопасности у ряда зданий, отсутствие в школьной библиотеке учебников, рекомендованных министерством , отсутствие у одного из преподавателей истории свидетельств о повышении квалификации. Нарушения быстро устранили, но образовательный процесс после этого не возобновился. Михаил Петрович Щетинин тяжело переживал случившееся. Он продолжал приводить корпуса в порядок - верил, что лицей вновь распахнет свои двери. Но не дождался этого момента: 10 ноября у него остановилось сердце. Скорбь по учителю объединила многих. Попрощаться с легендой российской и советской педагогики в кубанский поселок Текос приехали более 2000 человек - ученики, выпускники лицея, их родители, коллеги и соратники Щетинина, общественные деятели.

Нарушения быстро устранили, но образовательный процесс после этого не возобновился

С просьбой защитить уникальную школу они обратились к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, по поручению которой в Текосе побывал кубанский омбудсмен Сергей Мышак.

Фото: Александр Астафьев/ТАСС
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- Впечатление от лицея абсолютно положительное, - сказал он в беседе с корреспондентом "РГ". - Педагоги рассказали о формах работы с детьми, показали учебные и спальные корпуса. Кругом чистота и порядок. Встретился с родителями, которые с августа живут в местной гостинице в ожидании положительного решения по вопросу возобновления работы лицея. Но, пожалуй, главная встреча прошла с лицеистами, которые приняли для себя сложное, но важное решение - не забирать документы и не переходить в другие школы. Не буду давать оценку методикам обучения Щетинина, но убежден, что такая радикальная мера, как закрытие этого образовательного учреждения, ни к чему хорошему не приведет. Сейчас лицею уже разрешено вести административно-хозяйственную деятельность, и хочется верить, что в ближайшее время здесь возобновится и учебный процесс.

Сергей Мышак уточнил, что кубанские чиновники не имеют никакого отношения к закрытию школы. Об этом заявил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, уточнив, что учредителем лицея является Министерство просвещения РФ.

Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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